Osimhen tornerà al JPL? “Ne parliamo qualche volta”

Victor Osimhen è uno dei migliori attaccanti del mondo oggi. L’attaccante del Napoli, che ha appena vinto il Pallone d’Oro africano, potrebbe tornare in Belgio tra qualche anno, secondo Mehdi Bayat.

Ricordiamo che il nativo di Lagos ha brillato a Charleroi, segnando 20 gol durante la stagione 2018-2019. Dopo la bella stagione al Carolos, è passato al Lille per una cifra compresa tra i 20 ei 25 milioni di euro.

Secondo Mehdi Bayat, Osimhen rimane molto legato al Charleroi nonostante il suo breve periodo con le Zebre: “Ho ancora un legame con lui. È ancora umile. Ogni volta che vince un titolo, ha sempre una parolina per Charleroi”.

L’attaccante del Napoli potrebbe tornare tra qualche anno allo Zebra: “Qualche volta ne parliamo”, dice il tecnico di Carroll. E aggiunge: “Non chiederei niente di meglio, ma ha ancora molto da fare prima di tornare qui. E il giorno in cui tornerà, forse non sarò più qui”.

Leggenda napoletana

Da quando è arrivato al Napoli nel 2020, Osimhen ha segnato 66 gol in 116 presenze. Il 4 maggio 2023 è stato lui a regalare alla sua squadra il punto scudetto contro l’Udinese.

In questa stagione ha segnato 7 gol e fornito 2 assist in 15 partite in tutte le competizioni.

