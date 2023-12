Il Tottenham è salvo a Nottingham – Premier League – J17 – Nottingham-Tottenham (0-2)

Nottingham Forest-Tottenham 0-2

Potts: Richarlison (45H+2), Kulusevskij (65H)

Espulsione: Bissouma (70H) per il Tottenham

Non ci sono alberi a nascondere la foresta.

Venerdì il Tottenham ha compiuto la sua missione al Nottingham Stadium (0-2). L’ex portiere dell’Arsenal Matt Turner era in ritardo nel fermare gli attacchi di Heung-Min Son (3H) e Brennan Johnson (23H). D’altra parte, hanno perso prima dell’intervallo per un colpo di testa di Richarlison, che aveva già segnato un gol lo scorso fine settimana. (0-1, 45H+2). Il portiere americano ha addirittura seppellito una volta per tutte le speranze della sua squadra commettendo un grave errore all’inizio della partita e Dejan Kulusevski lo ha immediatamente punito. (0-2, 65H).

Seconda espulsione stagionale per Yves Bissouma per un brutto fallo su Ryan Yates (70)H), lasciando i londinesi a finire la partita in dieci uomini. Ma il Forest non riesce a sfruttare l’occasione nonostante il colpo di testa di Gibbs-White, parato miracolosamente da Guglielmo Vicario (85′).H) e la partecipazione di Nico Williams (90H+7). Davvero decisivo contro Anthony Elanga nel primo tempo (18H), il portiere italiano ha riportato la porta inviolata, la prima in otto partite. pentagono solido, Tottenham Bussano saldamente alla porta delle prime quattro e sono a soli quattro punti dalla capolista.

tornare al lavoro.

Nottingham Forest (3-5-2): Turner-Boley (Danilo, 68H), Murillo, Nyakhate – Williams, Yates, Charge (Hudson-Odoi, 83).H), Koyati (Legno, 68H), Toffolo-Elanga, Gibbs-White. allenatore : Steve Cooper.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario – Udoji, Davies, Romero, Boro – Bissouma, Sarr – Son (Emerson, 88H), Kulusevskij (Velez, 90H+9), Johnson (Salta, 32H) – Richarlison (Hoejberg, 72H). allenatore: Angie Postecoglou.