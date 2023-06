L’Anderlecht si frega le mani per il trasferimento di Bart Verbruggen. Movis ha un debito di gratitudine nei confronti di Gilles Ten Roylar, l’allenatore dei portieri che ha portato il portiere olandese al Lotto Park.

Quando è arrivato dal NAC (club della divisione olandese), allenatore dei portieri Gelatina Dieci Royale Non ha fatto molto rumore quando ha fatto le valigie ad Anderlecht nell’estate del 2020. Il fatto che porti con sé il suo piccolo facchino Bart Verbruggen Non si sposta oltre, in mezzo all’arrivo di Lucas Nmecha o Percy Tao.

C’è da dire che è poco noto il profilo di colui che poi è arrivato come terzo portiere alle spalle di Hendrik van Krumburgh e Timon Willerother: Verbruggen deve ancora giocare un solo minuto con la prima squadra del NAC.







Tuttavia, la notizia stenta a superare Moerdijk: “L’Anderlecht toglie al NAC la punta di diamante” titolano i locali. Tre anni dopo, comprendiamo meglio l’entusiasmo dei nostri vicini. Ma dobbiamo aspettare qualche mese prima che Rouwelaar dieci Vincent Company Non gettare il nativo Zwolle nelle gabbie viola.

Nella prima giornata del Champions Qualifier, Bart Verbruggen è favorito su Timon Willenreuther contro il Club Brugge in assenza di Hendrik van Krombrueg. E rimarrà in carica durante le sei partite, visto che non merita l’Anderlecht, ma non ne vince nessuna.

Ma la pausa è durata poco: Verbruggen è tornato saggiamente in panchina nel ritorno dall’andata Van Cromburg. Tanto che ha giocato solo 90 minuti per tutta la stagione 2021/22, durante una vittoria per 0-4 ad Anversa in cui i suoi rivali hanno sofferto di mal di schiena. La scorsa stagione ha seguito lo stesso percorso: fino a novembre, il portiere olandese è cresciuto con la squadra U23 nel D1B, lasciando il ruolo di fodera nella squadra A a Colin Coosemans.







Quando Brian Rimmer Rivoluzionando la gerarchia tra i pali facendo di Verbruggen il suo numero uno lo scorso inverno, Jelly Ten Roylar ha già lasciato il Nerbid. Fu da Burnley (dove seguì Vincent Kompany) che assistette all’ultima apparizione del suo entourage al Lotto Park. Acquisizione così rapida che ci sono voluti solo sei mesi e ha giocato 24 partite perché tutti fossero d’accordo.

L’ex allenatore dei portieri ha provato di nuovo a fare le valigie lo scorso anno e dovrebbe finalmente incontrarlo come contendente in Premier League la prossima stagione. I 20 milioni, infatti, erano già stati depositati Brighton Ho messo d’accordo tutti.

Il ritmo dell’acquisizione di Verbruggen negli ultimi mesi e la frenesia intorno al portiere più costoso della storia del campionato belga non dovrebbero impedire all’Anderlecht di prendere in considerazione una promozione. Gelatina Dieci Royale Ormai tre anni fa. Perché non capita tutti i giorni di rivendere un giocatore retrocesso a 300.000 euro a quasi 70 volte il prezzo di acquisto.







Oltre a questo balzo in avanti nella sua carriera, Bart Verbruggen gli deve anche un grande avanzamento mentale (ten royale ha lavorato molto in questo aspetto quando NAC Non si fidava direttamente come il numero uno) della tecnologia. Lavorare su quest’ultimo punto ora fa di Verbruggen un portiere moderno, a suo agio nel gioco a piedi, cosa che dovrebbe far piacere a Brighton e Robert DZerby Nell’arte di attirare l’avversario premendo giocando nella parte posteriore per aggirarlo meglio.