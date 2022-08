Francis Amozo in viaggio verso Nizza per 8 milioni di euro!

Dopo Sergio Gomez, prossimo al trasferimento al Manchester City, Francis Amuzo si prepara a lasciare Astrid Park. Amozo (22) è prossimo al trasferimento al Nizza, che – secondo fonti francesi – costerà 8 milioni di euro, oltre ai bonus. Il belga di origine ghanese ha solo due anni di contratto con l’Anderlecht. Quindi il suo incarico nel gioco giovedì sera al Paide è stato sorprendente. Charles de Kitleri, ad esempio, ha preferito non giocare per il Club Brugge quando il suo trasferimento al Milan era quasi terminato.

Nice è sul sentiero dell’Amozo da un po’ di tempo. a gennaio Il gruppo Ha dichiarato che era una priorità per il club che ha concluso la scorsa stagione nella Ligue 1 francese. Il Nizza era principalmente in competizione con l’Olympique de Marseille, ma c’era anche l’interesse di Everton, Wolfsburg e Glasgow Rangers.

Ora le trattative sono molto avanzate. Nonostante la giovane età, Amozu è già considerato uno dei veterani dell’Anderlecht. Ha giocato la sua partita in prima squadra il 22 dicembre 2017 contro Yobin (1-0), partita in cui è stato l’unico marcatore. Civettava spesso con i defunti, ma le offerte non erano mai abbastanza. La sua velocità ha fatto sbavare i club, ma le sue statistiche non sono mai state straordinarie (17 gol e 16 assist in quattro stagioni e mezzo).

L’uscita da Gomez (per almeno 15 milioni di euro più bonus) e Amouzzo significherebbe che Felice Matzo perderebbe l’intera fascia sinistra. Con i soldi nelle casse, è chiaro che i Mauves riapriranno la loro finestra di mercato. L’obiettivo non sarà solo quello di trovare soluzioni per la fascia sinistra, ma anche per altre posizioni, come il centrale di difesa.