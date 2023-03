Il danno gli è costato caro, si è “girato e attaccato alla macchina…”

“Si è ribaltato e ha preso l’auto. Poi è rotolato sulla strada per un po’, causando ingenti danni”, spiega Yves. “Fortunatamente, siamo riusciti a fermarci abbastanza rapidamente.”

La scorsa estate, Yves Lehaen stava tornando da un fine settimana al mare quando si è rotto un morsetto del portabici. Fortunatamente, la bici era fissata con cinghie aggiuntive, come spiega HBVL.

Conservali e controllali. “Non l’avevano mai visto prima”, dice Yves, la cui moto è stata riparata per 385 euro.Per un po’, il belga non ha avuto notizie dalla Volskwagen, dopo aver insistito più volte per avere un portabici sostitutivo.