Origi segna con un’ala di piccione e si qualifica con Liverpool, De Bruyne e Manchester City, sorpreso da Post Ham

Già segnato nel turno precedente contro il Norwich e Divock Origine È stata una sorpresa con il Liverpool nella Coppa della Premier League inglese. I Red Devil hanno rimesso la copertina mercoledì sera al Preston Park (19° in campionato, inglese D2) negli ottavi di finale…e come!

Un altro belga in gara questo mercoledì, Kevin De Bruyne Ha avuto una serata meno felice rispetto al suo compagno di squadra di Les Diables. Dopo quattro titoli consecutivi, il Manchester City ha finito per abbandonare la Coppa di Lega, dove è stato battuto ai rigori dal West Ham, negli ottavi di finale, mercoledì (0-0, tab 5-3).

Con il 65% di possesso palla e 25 tiri, di cui 7 in porta contro 7 e 2 rispettivamente per gli avversari, il Manchester City potrebbe incolpare se stesso, ma è toccato ai londinesi che avevano già cercato di qualificarsi all’Old Trafford, contro il Manchester United . (1-0) nel turno precedente. KDB non ha partecipato ai calci di rigore perché ha lasciato il posto al giocatore belga Grealish All’83° minuto di gioco.