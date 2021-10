Charleroi prende la porta, Syring, Eupin e FC Bruges vanno a 1/8

Standard, Zolt Wargem, FC Michelin e Ostenda martedì sera si sono qualificati per far posto alla seconda parte degli incontri di mercoledì sera.

Syring e Saint-Truiden, due squadre belghe d’élite, hanno allungato la suspense mercoledì sera. Il punteggio era 2-2 alla fine dei tempi regolamentari, poi si è presentata Syrisia grazie a Maziz. 3-2, vale anche per Siringe.

Brutte notizie invece per lo Sporting de Charleroi. Carlos non è riuscito a disimpegnarsi (0-0) contro Lommel (P1B), e ha bevuto la coppa durante i rigori (3-4). dopo il fallimento Morioka Al primo lancio di Carolo, i visitatori hanno eguagliato i successi fino al fallimento del quinto e ultimo colpo. Tuttavia, Charleroi, di Gillette, non ha colto l’occasione per pareggiare, e la vittoria è andata a Lommel.

Da segnalare infine la qualificazione di OHL, contro Lierse, e Kortrijk, vincente contro Knokke dopo, ancora una volta, ai rigori.