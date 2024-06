Euro 2024: ti piacerebbe assistere lunedì alla partita Francia-Belgio a Dusseldorf? Ecco come farlo

La vendita di 6.000 biglietti per questa partita è riservata esclusivamente ai membri dell’Official 1895 Supporters Club e si giocherà in cinque ondate. I tifosi che hanno assistito più spesso alle partite in passato saranno i primi a poter acquistare il biglietto.

“Tutti i membri dell’Official 1895 Fan Club dal 31 marzo riceveranno un codice per richiedere il biglietto. Come per la vendita dei biglietti per la fase a gironi, i tifosi verranno inseriti in uno dei cinque gruppi in base alla classifica stabilita in base al numero di partite a cui hanno assistito, maggiore è il numero, maggiore è il numero di punti, quindi i tifosi potranno accedere più rapidamente alla piattaforma dei biglietti dell’URBSFA.

La vendita inizierà giovedì alle 12:00. Dopo due ore, ciascuno del gruppo successivo avrà l’opportunità di ordinare i propri biglietti. In base alla disponibilità, l’ultima ondata inizierà alle 20:00 ma l’operazione terminerà alle 22:00.