Nato in Somalia e arrivato in Belgio all’età di 13 anni, il 32enne ha la più alta distinzione nello sport belga.

“È una scelta confermata ancora una volta dalla nostra giuria e ha molto senso. Bashir viene onorato non solo per la sua esibizione a Tokyo, che ha commosso tante persone, ma anche per i suoi record strepitosi, nella maratona con un record europeo sulla scia del record mondiale nella distanza di 20 km l’anno scorso.

Ha anche ottenuto il secondo tempo più veloce della storia, un’ora dietro Mo Farah‘, rallegrarsi Filippo vicino, Sindaco della città di Bruxelles che “Non partecipare alle deliberazioni e lascia questa preoccupazione agli atletiLui ha spiegato.

“Al Bashir è uscito dalla lista dei 44 atleti che potevano qualificarsi sapendo che la coppa si può vincere solo una volta in carriera.‘, ha aggiunto l’ex giudice Ingrid BergmansEx campione olimpico e mondiale di judo.