Divock Origine Ha segnato il 20esimo gol in Premier League della sua carriera domenica sera mentre viaggiava dal Liverpool al West Ham. Un gol purtroppo non ha aiutato i Reds, gli Hammers hanno perso 3-2.

L’attaccante dei Red Devils ha alzato al 76′ quando la sua squadra era sotto 3-1, e ci sono voluti solo 7 minuti per colpire la rete. e come. Autore di una brillante sequenza, Origi si è abilmente ruotato attorno al bordo del rettangolo per lanciare un’inarrestabile semisfera.

L’ex attaccante del Lusk ha segnato due gol in questa stagione in Coppa di Lega, ma finora non ha segnato un gol in campionato. E per una buona ragione, ha giocato solo due minuti per i Reds in Premier League. Il suo ultimo gol nella competizione risale al 26 luglio 2020, più di quindici mesi fa. Nel frattempo, ha giocato solo 10 partite per 180 minuti e due piccole partenze. Non è facile brillare in queste condizioni.

Dopo aver perso per la prima volta in questa stagione in campionato, il Liverpool è stato sorpreso dal titolo CSCAlison (iv) Tentativi Fornals (67) e Zuma (74). Alexander-Arnold è stato incaricato di pareggiare temporaneamente le reti per i Reds (41).

Con 22 punti, il Liverpool è quarto in Premier League a quattro lunghezze dal Chelsea (26 punti). Nel frattempo, il West Ham è salito al terzo posto con 23 punti, come il Manchester City (secondo).