Brugge – Standard: Doucine Adel ai rigori dopo un’altra brutta uscita di Mignolet (2-2, live)

Quattro giorni dopo la delusione per il City, il Bruges affronta un recordman che non riusciva a battere in casa dal 12 dicembre 2008. Nel campo dei campioni in carica, Al Roche proverà a raggiungere l’impresa ea conquistare la sua prima vittoria. A Luka Elsner che è ancora a tre pareggi consecutivi nelle prime tre partite alla guida della sua nuova squadra.

Per raggiungere questo obiettivo, il tecnico non può contare sullo squalificato Klauss. Deve anche comporre Senza la Madre di Dio, Peters e Tapsuba. “Tutti ci vedono perdere. Può essere un’arma a doppio taglio. O crolliamo o diamo una performance di gruppo. Le partite contro le grandi squadre possono dare vita a qualcosa. Soffriremo insieme e daremo tutto insieme. Potrebbe essere un clic. Devi vedere questa come un’opportunità per incontrarti”, Analizzare.

Così, Molika ha l’opportunità di segnare punti allo stesso modo di Dragos o Donnum, poiché è stato schierato dall’inizio dall’ex allenatore Kortrijk.

Dalla parte di Bruges, Clement ha rilanciato Douste e Moussa.

Se vincono, Blauw potrebbe prendere Zwart… 13 punti davanti al loro avversario oggi. Tempo per una reazione standard e finalmente di nuovo al lavoro.

Articoli

utente: Mignoletta. Matta, Hendry, Michelle; Mosa, Planta, Shaber, Vanaken; Van der Prempt, de Kettleri, Dost

Di base: Bodart, Seket, Dossen, Lavis, Nkunko, Smerut, Raskin, Bastian, Donum, Dragos, Molika

Guarda la partita in diretta