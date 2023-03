Ordinate 101 copie, in attesa di altre 99.990

APTRA è ora una realtà. E contro ogni previsione, il successo c’è già, con un ordine di oltre 100 copie.

Aptara è una macchina divertente che, a suo modo, rivoluziona il mondo dell’automotive. Tagliato come una goccia d’acqua per raggiungere un record con un Cx di 0,13, il triciclo offre diverse configurazioni di batterie e meccaniche. Nella migliore delle ipotesi promette un’autonomia di 1.600 km, e di più se il tempo è bello grazie ai pannelli solari. La scheda tecnica è allettante e gli ordini stanno accelerando.

Lo ha annunciato il produttore californiano, che è già soddisfatto del volume di oltre 20.000 prenotazioni. Ma ora, alcuni si stanno impegnando. È il caso della startup StartabilitySooner che, nell’ambito di una partnership con Aptera, ha appena effettuato un ordine per 101 veicoli. Una taglia modesta, ma porterà al produttore 3,55 milioni di dollari.



In arrivo l’ordine per 100.000 Aptera

Ma un’azienda impegnata nello sviluppo sostenibile può andare oltre. Secondo le due entità, più di 100.000 unità finiranno per costituire la flotta Sustainability Sooner negli Stati Uniti! Le macchine sono in perfetta armonia con i loro compiti.

Questo probabilmente indica un futuro luminoso per uno degli ultimi produttori di auto solari al mondo. Ma si consiglia di andare sul sicuro, questo tipo di grandi promesse alle startup spesso sono solo un modo per fornire copertura mediatica, prima di rimettere i piedi per terra. In futuro dirò…

Leggi anche

Aptra: L’incredibile veicolo elettrico a tre ruote sarà presto in produzione