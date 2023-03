Perché il Credit Suisse non è stato “liquidato” | mondo

Il ministro delle finanze svizzero Karin Keller-Sutter ha dichiarato in un’intervista pubblicata sabato su Neue Zurcher Zeitung (NZ) che la liquidazione del Credit Suisse avrebbe causato danni economici “significativi”. Ha criticato aspramente l’acquisizione di emergenza del Credit Suisse da parte di UBS in cambio di una miseria e di forti garanzie finanziarie da parte delle autorità.

“Tutte le altre opzioni erano, a nostro avviso, più rischiose per lo Stato, i contribuenti, la situazione finanziaria svizzera e i mercati internazionali”, sottolinea la signora Keller-Sutter. Ha spiegato di essere giunta alla conclusione nelle ultime settimane che sebbene la liquidazione di una banca globale di importanza sistemica come il Credit Suisse sia legalmente possibile grazie alla legge “troppo grande per fallire”, in pratica il danno economico sarebbe significativo.

“Chiaramente non è il momento giusto”.

Inoltre, afferma, “la Svizzera è stata il primo paese a liquidare una banca globale di importanza sistemica”. “Chiaramente non era il momento giusto per sperimentare”.

Il governo, la Banca centrale svizzera (BNS) e la FINMA, l’autorità di regolamentazione del mercato svizzero, “hanno concordato sul fatto che è probabile la riorganizzazione o il fallimento di CS con la separazione delle attività svizzere, come previsto dal piano di emergenza ‘troppo grande per fallire’ aver causato la crisi finanziaria internazionale”, osserva il ministro.

Secondo un sondaggio pubblicato venerdì dalla radiotelevisione svizzera, la maggioranza degli svizzeri (54%) non è d'accordo con l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. «Ammetto che anch'io faccio fatica ad accettare. Soprattutto quando gli errori di gestione hanno contribuito a questa situazione», ma, continua, «la soluzione adottata è stata la migliore protezione di tutte».

“Nessuno ci ha pagato”

Ha spiegato che in caso di nazionalizzazione, la federazione avrebbe dovuto assumersi tutti i rischi. La signora Keller-Sutter conferma che non è stata esercitata alcuna pressione esterna sulla Svizzera. “Nessuno ci ha spinto in una direzione particolare. Ma era chiaro a tutti, compresi noi, che un risanamento o una liquidazione di CS avrebbe causato gravi turbolenze internazionali nei mercati finanziari”.

Il ministro ha anche allontanato chi accusa le autorità di aver agito troppo tardi quando il Credit Suisse è in subbuglio da due anni, invischiato in una serie di scandali. Sottolinea: “Il mio dipartimento, la Banca nazionale svizzera e la Finma hanno discusso di scenari di emergenza già a gennaio – il mio secondo giorno come ministro delle finanze. Questo doveva essere fatto dietro le quinte per non danneggiare la fiducia nel CS”.

“Ho informato l’intero Consiglio federale (il governo) sugli scenari di emergenza all’inizio di febbraio”, ha aggiunto.

