Orange aumenterà i suoi prezzi

di Belga

Inserito il 13/11/2021 09:51



NSLa gamma aumenterà i prezzi per Internet fisso e servizi TV per i clienti nuovi ed esistenti dal 17 gennaio. Ciò è in risposta al continuo aumento dei loro costi, conferma l’operatore di telecomunicazioni sabato.

Per giustificare questo aumento di prezzo, la società cita specificamente le tariffe all’ingrosso per l’accesso all’infrastruttura via cavo, che è necessario noleggiare da Telenet e VOO. Orange ha avvertito all’epoca che le normative in questo settore, entrate in vigore nel luglio 2020, porteranno inevitabilmente a un aumento dei prezzi al dettaglio.

Secondo l’operatore, l’aumento dei prezzi di modem e decoder a causa di una carenza globale di chip per computer, nonché i costi gonfiati del lavoro e dell’energia rendono necessario questo adeguamento.

Concretamente verranno adeguati i prezzi delle offerte Love, Home e Boost. Per i servizi che includono Internet fisso l’aumento sarà di 2 euro al mese e per i servizi che includono Internet fisso e TV l’aumento sarà di 3 euro al mese. Tutti gli altri prezzi rimangono invariati. Ogni cliente sarà informato personalmente nelle prossime settimane.

Sulla linea piatta, non c’è stato alcun aumento di prezzo dal lancio del Love Show nel 2016.

Orange attuerà inoltre un aumento del 50% delle velocità dei servizi Internet fissi standard (da 100 a 150 Mbps in download, da 10 a 15 Mbps in upload sull’area di copertura Telenet e da 5 a 7,5 Mbps in upload sulla copertura VOO zona).

In termini di concorrenza, Proximus aumenterà i suoi prezzi per una serie di offerte a partire dal 1 gennaio, mentre Telenet è già aumentata in quest’area durante l’estate.