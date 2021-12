‘Ora o mai più per Eden Hazard’: Il diavolo (finalmente) inizierà domenica al Real Madrid

Come vi abbiamo spiegato venerdì, nel Real Madrid sono stati identificati diversi casi di virus Covid. E mentre Eden Hazard si annuncia sempre più in partenza (anche Lusk potrebbe essere una pista), Ancelotti ha confermato sabato in conferenza stampa che non c’è dubbio che potrà partire a gennaio. Ancora meglio: il giocatore approfitterà della pandemia per avere un’ultima possibilità di sfoggiare il club dei suoi sogni. Carlo Ancelotti lo ha confermato: si parte domenica!

In assenza di Rodrygo, Bale e Asensio nel raggio degli attaccanti, mentre Karim Benzema è incerto anche per un problema muscolare, il tecnico azzurro vuole fare affidamento sulla buona forma del belga: “Lontano dalle assenze, si è allenato bene e merita di giocare”.

Il Daily As non si spinge così lontano mettendo il diavolo rosso in prima pagina: “Pericolo ora o mai più”. E per chiarire: “Ha giocato solo 424 minuti in questa stagione. Ancelotti dovrà scegliere tra Lucas Vazquez”, scelta che sembra fatta, mentre Vinicius Junior si svilupperà senza dubbio sulla fascia sinistra.

Nel frattempo, Eden sembra pronto a mostrare le sue capacità, come quei due grandi atti punteggiati da due gol in allenamento questa settimana.