400 milioni di euro all’anno: una strepitosa offerta di Al Hilal per attirare Lionel Messi

Il futuro di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è scritto sempre più in linee tratteggiate. E la stampa francese ha indicato all’inizio della settimana che il giocatore e il suo club non hanno raggiunto un accordo sulla proroga del suo contratto, e il club della capitale accoglierebbe con favore la partenza di La Pulga, la cui prestazione è stata considerata molto debole. Se dovesse restare, accetterebbe una significativa riduzione dello stipendio. Quello che Messi non sembra intenzionato a fare, però, è farsi fischiare regolarmente da parte del pubblico parigino.

Se una parte della stampa spagnola sogna già il ritorno del fuoriclasse argentino al Barcellona, ​​allora Messi avrà anche offerte molto allettanti, almeno dal punto di vista finanziario. Il francese campione del mondo vola in soccorso di Messi: "Il Paris Saint-Germain non è un club di calcio, vattene da lì" (VIDEO) Secondo l'informato giornalista Fabrizio Romano, il club saudita Al-Hilal sogna di consegnare sette volte il Pallone d'oro. Per farlo il club, attualmente al terzo posto in campionato, sarebbe pronto a offrirgli un incredibile ingaggio di 400 milioni di euro l'anno, ovvero più di 1 milione di euro… al giorno. Il giornalista fa però notare che il giocatore vorrebbe restare in Europa fino alla Coppa America del 2024. Una voce che ha fatto sobbalzare l'entourage del giocatore e ha subito smentito l'informazione: "È molto strano vedere circolare questa informazione che dice che il club vuole ridurre lo stipendio di Leo o che non vuole allungarlo", ha detto un suo parente. Un giocatore ha detto a Parisien: "Non vogliamo giocare a questo giochetto, questo tipo di notizie false non gioverà a Leo o al suo rapporto con il club. Che vantaggio hanno a mentire?"