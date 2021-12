Zolt Wargame vince contro Micklin il giorno dopo la partenza di Dore

Che scenario. Come accaduto durante l’incontro Union – Cercle che ha visto l’unione avanzare e poi vincere 3-2, Zulte Waregem ha scelto di fare lo stesso. I giocatori, senza lasciare il club, Frankie Dori, hanno battuto Michelin con lo stesso punteggio (3-2) grazie a due gol nel recupero. In classifica, Mechelen è settima (30 punti), Cerchio 13 (22), Zulte 15 (20 punti).

Allo stadio Arc-en-Ciel, partire Frankie Dory È stata immediatamente seguita da una vittoria quando Zolt Vargem ha sconfitto Mechelen. Nel primo periodo, Essevee è stato guidato da Timmy Simmons Crea due grandi opportunità attraverso Frank Boy (25, 27) Ma il camerunese ha tirato due volte vicino alla porta Gaëtan Coucke. Mechelen è stato pericoloso anche in due occasioni: nella prima, Sami Busot evita il tentativo Marian Schwedd (vii) Ma si è chinato su un tiro da Kerim Mrabti (37e, 0-1).

All’inizio del secondo tempo, Bossut ha tenuto in partita la sua squadra bloccando un tiro a bruciapeloIgor de Camargo (47). Questa pausa ha rimotivato la squadra delle Fiandre, che è andata vicina al pareggio Ibrahima Sik (51) e Derek tortura (53). Autore di due recensioni, Coucke non può essere impedito Jill Vossin A segnare il suo dodicesimo gol (54, 1-1). Mechelen torna in vantaggio Nicola Tempesta (74 AH, 1-2) più Dione delle nevi (novanta + 2, 2-2) e Jean-Luc Dombe (90+4, 3-2) ha assicurato il tiro finale per le Fiandre.