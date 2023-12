opportunità di lavoro ? La conferma dell’addio di un grande talento belga, e i club della lega professionistica sono all’erta – All Football

È stato ora confermato che Stanis Idombo lascerà l’Ajax Amsterdam. Ci sarà concorrenza per permettersi i servizi del giovane belga.

Stannis Idombo (18 anni) Uno dei giovani talenti belgi più promettenti che gioca in Olanda. Ma il creativo centrocampista dell’Ajax Amsterdam deve ancora entrare in prima squadra, accontentandosi dello Young Ajax e della Keuken Campeon League (2 pareggi), dove ha collezionato 11 presenze e 3 gol in questa stagione.

Ma Idombo ha ambizione e quindi vuole trovare spazio altrove. Con la scadenza del suo contratto il prossimo giugno, non verrà prolungato all’Ajax. La notizia era nell’aria e ora è stata annunciata dallo specialista di mercato Fabrizio Romano.

Da questo gennaio Idumbo potrà impegnarsi dove vorrà in vista della prossima estate. Il club più pressante è il Tottenham, ma i candidati sono tanti, e tra questi ci saranno anche diversi club belgi. Sono stati citati lo Sporting Anderlecht e il Bruges, dove Stanis Idombo ha giocato fino al 2017. Continua.