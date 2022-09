Il Qatar consente l’alcol negli stadi per la Coppa del Mondo 2022 / Coppa del Mondo 2022 / Qatar / SOFOOT.com

Salute !

Tanta polemica tra le varie forme di divieto vigenti in Qatar, dovrebbe finalmente essere possibile consumare alcolici durante i Mondiali. Beh… un po’ possibile. Reuters ha specificato che sarà possibile per i possessori di biglietto acquistare solo birra alcolica in giro per gli stadi, tre ore prima del calcio d’inizio. Al di fuori dell’area Vip (ovviamente) sarà vietato il consumo di alcolici all’interno delle otto sedi di gara.

Una fonte che ha familiarità con i piani del torneo ha affermato che il Qatar consentirà ai fan con biglietto di acquistare birra alcolica alle partite della Coppa del Mondo che iniziano tre ore prima del calcio d’inizio e per un’ora dopo il fischio finale, ma non durante la partita. https://t.co/cIkJ4JXpXC Reuters Sport 3 settembre 2022

Ma il terzo tempo si preannuncia breve perché sarà possibile uscire e comprare birra fino a un’ora dopo la fine del match. Sempre meticolosamente sul campo. Sulle strade pubbliche, le bevande alcoliche rimangono sempre vietate. Tuttavia, la possibilità di acquistare birra in diversi Fan Zone O negli hotel dovrebbe essere possibile.

Devo ancora sapere il prezzo a cui verrà venduta una pinta…

LT