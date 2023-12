La Gantoise ha vinto senza difficoltà UD-Heverle Leuven (4-0) questa sera, giovedì, nell’ambito della 19esima giornata del campionato professionistico.

I Buffaloes hanno fatto subito la differenza. Dal quarto minuto di gioco Matisse Samoiseidealmente servito in posizione remota da giovani Malik Fofana, È saltato più in alto del suo diretto avversario per mettere in rete un potente colpo di testa del portiere del Leuven (1-0).

Più precisamente, soprattutto nella testa Dono urbano -E senza Toby Lessin Nelle grandi serate, forzeHeine Vanhaysbrouck Tornò negli spogliatoi con tre gol di vantaggio.

Nella ripresa Lagantoise riesce (finalmente) a prendersi una pausa da un contropiede ben condotto Hyun Seok Hong La partita si chiude con una splendida conclusione di Fofana (2-0, 57). Dopo pochi minuti, Hugo Kuipers Ha segnato il terzo gol della partita (3-0, 65′) e nel frattempo, Tsuyoshi Watanabe La squadra ha incrementato ulteriormente il punteggio (4-0, 69′).

Notate la bella foto serale: entrare in un gioco Laurent Depoiter Nell’ultimo quarto d’ora (76′). Dopo la rottura del tendine d’Achille lo scorso aprile, l’attaccante belga ha giocato i suoi primi minuti con il Lagantoise in questa stagione.

Grazie alla vittoria, La Jeantoise, al terzo posto, è a un piccolo punto dallo Sporting Anderlecht, che domenica dovrà ancora affrontare il Genk. Da parte sua, l’OHL è in profondo rosso.