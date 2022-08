Opoidi: e se il colesterolo diventasse avvincente?

Il colesterolo nella membrana cellulare può influenzare la risposta agli oppiacei

Recettori dei farmaci: Centinaia di recettori agiscono come siti di legame per farmaci e molecole biologiche sulla superficie cellulare. Pertanto, come i “recettori”, i recettori mu-oppioidi catturano specificamente la morfina o le molecole correlate. ‘Al ricevimento’ attiva i sistemi cellulari che contribuiscono ad alleviare il dolore, rallentando la respirazione e persino regolando la digestione. Circa un terzo dei farmaci agisce su questi siti recettoriali, chiamati GPCR Recettori della proteina GIl che lo rende di grande interesse per gli scienziati.

Esistono quindi più di 800 recettori di questo tipo e capire come questi geni siano coinvolti nella regolazione del colesterolo e come il colesterolo possa promuovere la tolleranza, può consentire una svolta nello sviluppo di una nuova classe di analgesici meno “avvincenti”.

lo studio: Lavorando sul verme C. elegans e aggiungendo il recettore mu-oppioide dei mammiferi al genoma dei vermi, al fine di rendere i vermi sensibili agli antidolorifici, i ricercatori hanno scoperto che:

Il trattamento dei vermi con recettori mio-oppioidi nei mammiferi con fentanil e morfina li paralizza inizialmente;

Questo effetto diminuisce con l’esposizione ripetuta;

I vermi alla fine sviluppano tolleranza;

Utilizzando numerosi tentativi di modificazione genetica per silenziare diversi geni, spicca un singolo gene che codifica per una proteina di membrana, implicata nella tolleranza/dipendenza, il trascritto “mammifero” più vicino è PTCHD1;

Dati scientifici indicano che nell’uomo questo gene è coinvolto in condizioni neuropsichiatriche; Inoltre, PTCHD1 appartiene a una famiglia di geni noti per essere coinvolti nella regolazione dell’accumulo di colesterolo nelle membrane cellulari;

I topi progettati per mancare di PTCHD1 sono intolleranti dopo l’esposizione ripetuta agli oppioidi, ma mostrano anche pochissimi sintomi di astinenza dopo l’interruzione del trattamento.

Che ruolo gioca il colesterolo nella tolleranza/dipendenza dagli oppiacei? I ricercatori hanno dimostrato che la sovraespressione di PTCHD1 riduce significativamente il contenuto di colesterolo delle membrane cellulari.

L’arricchimento delle membrane cellulari con il colesterolo potrebbe essere una strategia per ridurre la dipendenza da oppiacei?

I topi trattati con simvastatina, un farmaco per abbassare il colesterolo comunemente prescritto che aumenta anche la lipoproteina ad alta densità, o HDL, mostrano già una dipendenza ridotta dopo l’esposizione ripetuta agli oppioidi.

