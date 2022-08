Sembra che questo “vicino” del pianeta Terra sia uscito dalla serie di Star Wars

pianeta oceanico. Questa è l’ultima scoperta dei ricercatori dell’Università di Montreal. Charles Kedio, team leader, ha annunciato la scoperta pochi giorni fa. Mostra che l’esopianeta TOI-1452 b è a soli 100 anni luce di distanza.

dato che la dimensione dell’universoSiamo vicini di casa. Secondo le prime analisi, il pianeta è leggermente più grande della Terra. Sia in termini di dimensioni che di massa. Un altro argomento interessante riguardante questo pianeta, è che si trova nella zona di abitabilità della sua stella.

Ciò significa che non è né troppo caldo né troppo freddo in superficie. Molti dati necessari per avere la possibilità di vedere l’evoluzione della vita su questo pianeta. Il fatto che sia completamente ricoperta di acqua liquida può essere una buona notizia.

Acqua: un elemento essenziale nel nascere della vita

È noto che la vita sulla Terra ha avuto origine nell’acqua e altri esopianeti o lune nel nostro sistema solare che sono ricoperti d’acqua sono ottimi candidati per ospitare la vita. Questo è particolarmente vero de Inseladuna delle lune di Saturno nota per l’abbondanza di acqua liquida sulla sua superficie.

Per quanto riguarda TOI-1452 b, ai ricercatori mancano ancora i dati per avere un’idea precisa dello stato del pianeta. Charles Kedio stima che l’esopianeta sia indubbiamente roccioso, ma coperto di acqua liquida, come un gigantesco oceano.

Al momento è molto probabile che l’acqua copra l’intera superficie del pianeta, ma i ricercatori non escludono l’ipotesi di uno o due “speroni” della Terra in mezzo a tutta quest’acqua. Per saperne di più, dobbiamo ora avviare nuovi studi su questo esopianeta.

Occorre fare nuovi studi

Situato a 100 anni luce da noi, potrebbe essere il candidato perfetto per dimostrare una volta per tutte che la vita esiste altrove, al di fuori del nostro sistema solare. Nel futuro Telescopio spaziale James Webb Potrebbe interessarsi del pianeta e venire a studiare da vicino.

Grazie al sensore a infrarossi ad altissima risoluzione, il telescopio sarà in grado di vedere “sott’acqua” e quindi darci informazioni sulla composizione delle rocce di questo pianeta. Se questa nota non è ancora all’ordine del giorno, uno dei compiti di James Webb è trovare la vita extraterrestre. Quindi lo studio TOI-1452 b è più di una semplice visualizzazione.