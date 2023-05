Oggi i suoi parenti hanno rivelato…

“Steve è ovviamente molto felice di essere nella sua posizione… ma niente lo ha motivato a cambiare vita. È ancora molto, molto con i piedi per terra”, ha detto un parente. L’unico grande cambiamento nella sua vita è che ha smesso di lavorare con Il Sole, ha rivelato un parente, gli mancano i suoi lavori di costruzione e tutto quello che gli succede intorno, come l’atmosfera tra colleghi.

Nel 2019, Steve Thompson, che vive nel sud dell’Inghilterra, ha vinto 105 milioni di sterline in Euromillions, ovvero circa 120 milioni di euro. Ma, a differenza di molti vincitori che hanno cambiato radicalmente la loro vita da milionario, è rimasto modesto e modesto. Comunque, questo è quanto hanno raccontato al Sun alcuni dei suoi parenti.

Va detto che Steve è un uomo che si mette la testa sulle spalle. Dopo aver vinto il jackpot, ha insistito per completare tutti i cantieri in cui era impegnato. Quindi smette di funzionare. Poi ha fatto diverse donazioni di decine di migliaia di euro ad associazioni o ospedali in particolare.