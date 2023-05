Snooker World Cup: Luca Brecel conduce 9-8 in finale, Mark Selby segna lo storico 147 e torna in partita

Luca Precel Prima della finale mondiale di snooker dopo le prime due sessioni giocate domenica al Crucible di Sheffield, in Gran Bretagna. Il belga conduce con un colpo di testa corto 9-8 contro gli inglesi Marco Selby Mentre ci sono ancora due sessioni in corso, il lunedì alle 14:00 e poi alle 20:00. Partito bene in questa finale – era in vantaggio per 6-2 dopo la prima sessione – Brecel ha visto il suo avversario tornare improvvisamente in ballo domenica sera.

Mark Selby, il secondo giocatore al mondo, ha mostrato tutta la serata il suo talento, iniziando questa seconda sessione con un ‘clacson’ (un frame di oltre 100 punti), per accorciare il gap per la prima volta. Brecel non è rimasto impressionato e ha firmato a sua volta un “clacson”.

Nonostante questa risposta gentile, è stato Selby a dominare la serata, segnando un record di 147, una prestazione di biliardo piuttosto rara e assolutamente storica in una finale del campionato del mondo.

Nel mezzo di questo ultimo capitolo del World Snooker Championship, i due finalisti sono testa a testa e dovranno accontentarsi dei migliori 35 frame.

Soprannominato il “proiettile belga”, Luca Bressel si gioca la sua sesta Coppa del Mondo. Il giocatore più giovane ad entrare nel sorteggio finale a 17 anni nel 2012, ha partecipato nuovamente alle edizioni 2017, 2018, 2019 e 2022 ed è stato eliminato ogni volta al primo turno. Brecel si è già assicurato l’ascesa al quarto posto nel mondo. Potrebbe persino diventare il numero 2 del mondo se battesse Selby in finale.