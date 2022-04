Oggetti climatici: l’urgence de l’Europe face à ses besoins énormes en métaux

L’Europe ne pourra réaliser sa transition énergétique que si elle dispose des métaux nécessaires. Une étude quantifica les besoins et souligne l’urgence d’agir pour réduire la dépendance à l’étranger.

Par Jean-François Münster



Pubblico il 25/04/2022



REduzione delle emissioni di CO2 del 55 % d’ici 2030. Neutralité carbone d’ici 2050. L’Europa è fissata per gli oggetti ambiziosi in materia climatica. Mais pour réaliser son basculement vers les énergies vertes, elle aura besoin de matières premières.

La transizione energetica est très gourmande en métaux: nichel, cobalto e litio per le batterie dei veicoli elettrici; métaux appartenant à la famille des « terres rares » (neodimio, praseodimio e disprosio) pour les aspirants des éoliennes ; alluminio, zinco e silicio per panneaux solaires; nickel et cuivre pour la production d’hydrogène vert… Une étude réalisée par une chercheuse de la KU Leuven, Liesbet Gregoir, et commanditée par Eurometaux, la fédération des producteurs et recycleurs de métauxch non iffrequreis pourésé la ques.



