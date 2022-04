Où en est il progetto di costruzione del cavo sous-marin Maroc/Royaume-Uni ?

Il progetto Xlinks avance à grands pas. Il fabbricante di cavi inglesi XLCC è sul punto di costruzione e utilizzo di Hunterston, en Écosse, et in prima produzione sera destinée au projet Xlinks Maroc/Royaume-Uni, fait savoir le média américain spécialiséé durevole, en Elettrek. XLCC fournira ainsi quatre câbles sous-marins de 3 800 km. Le premier câble sera active au début de 2027, tandis que le reste devrait être lancé en 2029. La première phase du projet Xlinks est prévue entre 2025 et 2027. Au cours de cette période, il sera question de relier et soleaire produite au Maroc à Alverdiscott, dans le nord du Devon, au Sud-Ouest du Royaume-Uni.

Cette Initiative va presque doubler la production mondiale actuelle de fabrication de câbles HVDC. Les câbles sous-marins les plus longs du monde auront ainsi besoin de 90 000 tonnellate métriques d’acier, est-il précisé. Cette semaine, XLCC a signé la charte britannique de l’acier au Parlement, dans laquelle il s’est engagement à utiliser de l’acier britannique.

Il costo globale del progetto di costruzione del cavo elettrico sottomarino di 3 800 km per la raccolta del Marocco e del Regno Unito a 16 miliardi di sterline (21,9 miliardi di dollari americani). Xlinks costruisce una centrale elettrica di 10,5 GW (7 GW per il sole, e 3,5 GW per l’olio) in Marocco.