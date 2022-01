Aumento record dei premi assicurativi incendio: come spiegarlo?

L’importo dei premi assicurativi incendio è aumentato del 5,6% dal 1° gennaio 2022, riflettendo l’aumento dell’indice Abex, passato da 858 a 906 tra novembre 2020 e novembre 2021.Più precisamente, è il capitale assicurato, che corrisponde al valore della ricostruzione della casa, che è indicizzato secondo l’indice Abex. Ma è chiaro che questo upgrade del capitale assicurato ha un impatto sui premi dell’assicurazione incendio.‘, Assuralia candida.

Un tale aumento del 5,6% non si osservava dal 2007 (+5,88%). L’indice Abex, pubblicato in base all’andamento dei prezzi delle costruzioni (in forte rialzo nel 2021 dopo una carenza di materiali), viene utilizzato dal 98% delle compagnie assicurative per modificare l’importo del premio.

Questo indicatore consente, ad esempio, che una casa degli anni ’70 sia ancora assicurata per una nuova ricostruzione con un contratto firmato più di 50 anni fa. “Tra un edificio costruito negli anni ’70 o 2022, gli impegni di ricostruzione differiscono. Oggi non riporteremo una finestra con un solo vetro. Se l’edificio prende fuoco, metteremo una finestra con doppio vetro”, afferma Pierre Daisy, broker assicurativo.

C’è anche manodopera difficile da trovare e sempre più costosa. Infine, la leva più importante è il prezzo dei materiali da costruzione, che stanno aumentando vertiginosamente. A questo inevitabile aumento del 5,6%, alcune compagnie aggiungono un altro 1,5% assicurando il rischio con riassicuratori multinazionali. Le società hanno anche visto un aumento dei loro premi. “Queste persone forniscono riassicurazione a livello globale, quindi non lo fanno solo per i nostri contratti belgi. Sono colpite in tutto il mondo da una serie di disastri naturali che accadono oggi. Hanno un impatto sul risultato”. , Aggiunge Pierre Daisy.

O come una tempesta negli Stati Uniti, un’alluvione in Africa, potrebbe influire sui premi assicurativi in ​​Belgio.