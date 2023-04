OCP ottiene finanziamenti significativi per i suoi progetti solari

159,2 milioni di euro (1,7 miliardi di dirham). Si tratta del prestito “verde” concesso dall’International Finance Corporation (IFC), membro del World Bank Group, al Gruppo OCP per consentirgli di finanziare i suoi progetti solari, in particolare la costruzione di quattro impianti solari fotovoltaici, con un capacità totale di 202 megawatt, vicino ai siti minerari della società a Khouribga e Benguerir. Questo progetto è in linea con l’ambizioso piano di OCP di fornire energia verde a tutti i suoi stabilimenti industriali entro il 2027, in modo che l’elettricità sia prodotta interamente da fonti solari, eoliche e idriche e la cogenerazione sia determinata in due fasi a partire da una capacità di 202 megawatt senza stoccaggio, per raggiungere infine i 1200 megawatt.

La prima fase, che sarà supervisionata da OCP Green Energy, una filiale di OCP Group e responsabile dei progetti di energia rinnovabile del gruppo, comprende la progettazione, l’installazione e la messa in servizio dei quattro impianti. Per quanto riguarda l’ubicazione delle centrali, OCP installerà una centrale da 105 MW su un picco di 168 ettari nel sito di Ouled Fares nel distretto minerario di Khouribga. Parallelamente, il colosso marocchino dei fertilizzanti deve installare un picco da 30 megawatt su 52 ettari nel sito di Foum Tizi situato nella stessa zona di Khouribga.