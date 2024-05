Nvidia riporta ricavi trimestrali superiori alle stime e al frazionamento azionario

Mercoledì Nvidia ha riportato ricavi del secondo trimestre migliori del previsto e un frazionamento azionario di 10 volte, impressionando gli investitori che hanno già triplicato il valore delle azioni del produttore di chip nell’ultimo anno con un ottimismo guidato dall’intelligenza artificiale.

Le azioni della società con sede a Santa Clara, in California, sono aumentate del 4% nelle contrattazioni after-hours. Dall’inizio dell’anno, le azioni della star bambina dell’intelligenza artificiale sono aumentate di oltre il 90%.

La domanda di chip Nvidia non ha precedenti, con le aziende che spendono miliardi per acquistare semiconduttori avanzati per alimentare data center in grado di elaborare complesse attività di intelligenza artificiale.

Alphabet, Microsoft, Amazon e altre società tecnologiche hanno gareggiato per un numero limitato di chip Nvidia all’avanguardia nella loro corsa per dominare l’informatica basata sull’intelligenza artificiale.

Anche il produttore di chip a contratto di Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sta aumentando la sua capacità di packaging avanzato, un vincolo chiave nella catena di fornitura per i processori.

L’azienda taiwanese ha dichiarato ad aprile che prevede di raddoppiare quest’anno la sua capacità di confezionamento avanzato.

La società prevede che i ricavi del secondo trimestre saranno di 28 miliardi di dollari, più o meno il 2%. Secondo i dati LSEG, gli analisti prevedono un fatturato medio di 26,66 miliardi di dollari.

Nvidia ha riportato un fatturato del primo trimestre pari a 26,04 miliardi di dollari, battendo le stime di 24,65 miliardi di dollari.