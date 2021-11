Bitcoin 22 novembre 2021 – Trappola da $ 55.000

Meno del 5% il lunedì – Bitcoin (BTC) È probabile che venga chiuso? ancora Questa settimana in rosso? Ora deve rompere la resistenza di $ 60K per invertire la tendenza al ribasso che sembra aver preso piede nel breve termine.

Il prezzo giornaliero di Bitcoin (BTC) è offerto in collaborazione con Coin trading e la sua soluzione di trading algoritmico Finalmente alla portata dei privati.

Bitcoin a $ 61.000: contro il ritorno dei tori

Bitcoin Ho toccato $ 60.000 durante il fine settimana. La settimana inizia con una candela rossa quotidiana. Bitcoin viene scambiato a $ 55,797 Al momento della scrittura, è attualmente in fase di salvataggio perdita giornaliera 5,30%.

Apparentemente $ 60.000-61.000 è Diventare resistenti a Bitcoin. Per il trader Michaël van de Poppe, il calo di oggi corrisponde a una correzione “ancora in corso, del tutto normale”. Aggiunge, tuttavia, che “finché bitcoin rimane al di sotto di $ 60.000, Non c’è motivo per una tendenza al rialzo ».

Da parte sua, un trader di Bentoshi stima che Bitcoin Sopra i 61.000 dollari si firmerà il “ritorno dei tori”. Trader Rekt Capital ha sottolineare Nel frattempo, la necessità di un “consolidamento prolungato” o “correzioni profonde” per bitcoin in modo che possa Tempo prolungato trascorso nelle corse dei tori ».

Pubblicazione De Bentoshi – Fonte: Twitter

Bitcoin in rosso: colpa della Fed e del dollaro?

Oggi è fortemente ribassista per bitcoin like L’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico. Questa buona performance dell’S&P 500 arriva in un momento in cui Joe Biden ha rinnovato il mandato di Jerome Powell, che è stato successivamente riconfermato presidente della Federal Reserve statunitense (FED).

Sembra anche che la notizia abbia giovato al dollaro USA (DXY) che è arrivato Più alto da luglio 2020. I mercati hanno ancora una volta convalidato la correlazione negativa storicamente osservata tra il prezzo del bitcoin e il dollaro.

I cali registrati da bitcoin negli ultimi giorni sono solo una pausa, La pressione del mercato è necessaria affinché il trend rialzista continuiOppure, abbiamo finalmente raggiunto il culmine di questo ciclo? I commercianti sono più cauti nel breve termine. Reclamare $ 60.000 farebbe ripartire la corsa alla scalata.

Potrebbe essere gDuro ogni volta? Sia che il prezzo del bitcoin sia in buone condizioni o che stia attraversando turbolenze, il trading di valuta ti offre di aumentare le tue possibilità di successo. In effetti, Trading Du Coin consente alle persone di accedere ai file strumento commerciale Algoritmo e meccanismo al 100%. Un vero meccanismo di tendenza, questo strumento è progettato per adattarsi alle inversioni del mercato e posizionarsi sugli asset crittografici più dinamici del momento.