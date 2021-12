Nuovi numeri record per i prezzi dell’elettricità in Belgio

Tornano a salire i prezzi dell’energia elettrica. Il picco dei prezzi del gas, i problemi con le centrali nucleari francesi, la virtuale assenza di generazione di energia eolica e le basse temperature stanno causando nuovi record di prezzo nel mercato dell’elettricità.

Nel mercato all’ingrosso, il prezzo del contratto futures 2022 è ora di 265 euro per megawattora. Questo prezzo che verrà chiesto per la fornitura di energia elettrica l’anno prossimo è un nuovo record.

Nel mercato a breve termine, anche i prezzi salgono sensibilmente: oggi si devono pagare 620 euro/MWh per la consegna tra le 17:00 e le 18:00.

Piccoli fornitori in bancarotta

È l’aumento del prezzo del gas che porta soprattutto all’aumento del prezzo dell’elettricità. Martedì è stata interrotta la fornitura di gas naturale attraverso il gasdotto Yamal che collega la Russia alla Germania. Il risultato è un prezzo del gas di 163 euro/MWh: un record assoluto.

Inoltre c’è poco vento, il clima è molto freddo e alcune centrali nucleari francesi si guastano improvvisamente. Ciò costringe la Francia a importare elettricità a prezzi elevati.

I prezzi storicamente elevati dell’elettricità e del gas hanno fatto fallire sempre più piccoli fornitori. Watts ha dovuto comparire in tribunale lunedì per chiedere la protezione dei creditori. È già la terza risorsa in poco tempo a incontrare difficoltà finanziarie.