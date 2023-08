Nuove regole su Internet: tutto sul nuovo Digital Service Act (DSA)

In particolare, le piattaforme dovrebbero offrire agli utenti di Internet uno strumento per segnalare facilmente i contenuti illegali (come definiti dalla legislazione nazionale o dai testi europei), per poi rimuoverli rapidamente. Devono sottoporsi a un audit annuale indipendente per verificare che abbiano adempiuto ai propri obblighi.

Non tutto cambierà da un giorno all’altro su Internet, perché mentre i DSA mirano a incoraggiare la rimozione dei contenuti illegali, i contenuti legalmente dannosi (disinformazione, bufale, manipolazione, ecc.) non sono così preoccupati. Lo scopo del testo è limitarne la diffusione non cancellandoli, il che sarebbe contrario alla libertà di espressione, ma chiedendo alle piattaforme di rivedere i meccanismi (algoritmi) che ne consentono l’amplificazione. Questi contenuti dannosi sono ora soggetti anche a normative europee non vincolanti.in particolare attraverso il codice di buone pratiche contro la disinformazione, firmato da diverse grandi aziende digitali.

Sul versante pubblicitario, con notevoli avanzamenti, i DSA vietano di prendere di mira i minori o di pubblicare annunci basati su dati sensibili (religione, orientamento sessuale, scelte politiche, salute, ecc.).

E i siti commerciali devono essere in grado di tracciare i venditori per ridurre le frodi.

Trappole per gli utentiche inducono in particolare gli utenti di Internet a compiere azioni indesiderate su un sito a proprio vantaggio, sono vietati.

Messaggi di avviso

Ecco perché nelle prossime ore, giorni o settimane appariranno messaggi di avviso sugli schermi del tuo laptop o del tuo computer per informarti dei cambiamenti in corso. Ma non li ricordiamo mai abbastanza, da soli Solida alfabetizzazione mediatica Permetterà agli utenti di vagare nella giungla del web.

Molti colossi del web lo hanno già annunciato i cambiamenti :

Utenti Facebook e Instagram (morti) In Europa sarà ora possibile visualizzare tipi di contenuto non basati.profilazione“A parte la selezione automatica determinata dall’algoritmo in base agli interessi presunti dell’utente di Internet o alla promozione di contenuti virali.”Ora stiamo dando alla nostra comunità europea la possibilità di vedere e scoprire contenuti in Reels (brevi video, nota dell’editore), Storie, Ricerca e altre parti di Facebook e Instagram che non sono classificate da Meta.“Secondo i suoi sistemi automatizzati”, ha affermato Nick Clegg, capo degli affari internazionali di Meta.Ad esempio, su Facebook e Instagram gli utenti potranno vedere solo le storie e i clip delle persone che seguono, elencate in ordine cronologico dalla più recente alla più vecchia.ha spiegato in un post sul blog.

Meta ha già dato agli utenti di Facebook e Instagram un maggiore controllo sul modo in cui selezionano e visualizzano i contenuti che appaiono nel loro feed principale, ma le nuove modifiche vanno oltre. Meta, la società madre di Facebook e Instagram, afferma di aver assunto 1.000 persone per far rispettare la DSA.

Il colosso californiano si è inoltre impegnato a referenziare e archiviare tutti gli annunci destinati agli utenti internet dell’UE e a rendere pubblici i parametri utilizzati per il targeting (età, sesso, posizione, ecc.). Infine, Meta fornirà maggiori dettagli su come funzionano i sistemi di intelligenza artificiale che utilizza per valutare i contenuti sulle sue piattaforme.

Google Ha inoltre promesso di fornire maggiori informazioni su come gestire i contenuti dei suoi servizi e di consentire ai ricercatori di accedere a più dati. Giovedì Google si è impegnata a fornire maggiori informazioni sulla sua pagina.Centro per la trasparenza pubblicitariaInformazioni su come funziona il targeting degli annunci.

Sito di viaggi olandese booking.comha inoltre annunciato la creazione diregistro del telefono– Inclusione degli annunci pubblicitari che appaiono sul suo sito.

Allo stesso modo, il social network cinese tic toc All’inizio di agosto ha annunciato in un comunicato stampa l’adeguamento del suo lavoro Consente agli utenti di disattivare la visualizzazione automatica dei contenuti selezionati algoritmicamente. È questa caratteristica che gli osservatori spesso considerano avvincente o invadente. Da diversi mesi l’app cinese per la condivisione di video è sotto attaccoDivieto per i dipendenti di diversi governi in Europa Lo stesso vale per le principali istituzioni dell’UE. Le restrizioni sono state imposte a causa di problemi di sicurezza dei dati.

Amazon e Zalando sfidano i DSA

Siti di commercio elettronico Amazon e ZalandoHanno fatto appello ai tribunali europei Contestare l’attuazione di questa legge, ritenendo di non soddisfare i criteri per sottoporsi ad essa. “Tuttavia, le regole si applicano anche a loro in attesa di una sentenza del tribunale, ad eccezione della clausola DSA sulla trasparenza pubblicitaria per Amazon.Diciamo alla Commissione Europea.

Rispettare le regole del social network X (ex Twitter) Sarà messo sotto esame a causa dei molti cambiamenti controversi del suo capo Elon Musk. Dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nel 2022, le relazioni dell’UE con questa azienda sono diventate tese. Inoltre, lo scorso maggio la rete si è ritirata dal Codice di condotta dell’Unione europea. E il proprietario di Elon Musk ha confermato venerdì che questo social network “lavoro duroPer rispettare un regolamento europeo che impone obblighi rafforzati ai colossi della rete contro i contenuti illegali e la disinformazione.

In generale, la maggior parte dei cambiamenti apportati da questa normativa non saranno immediatamente visibili all’utente, poiché molti di essi avvengono dietro le quinte, all’interno delle aziende coinvolte. Le piattaforme e i motori di ricerca più piccoli saranno controllati dagli organismi di vigilanza nazionali. Gli Stati membri hanno tempo fino al 17 febbraio 2024 per istituire i propri organi. Pertanto, gli altri attori del mercato dovranno rispettare tale termine entro tale data.