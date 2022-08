Ecco perché nei supermercati mancano alcuni prodotti

Delhaize ha deciso di non fornire alla divisione casearia prodotti freschi Danone e Planta. Alcuni di questi prodotti vengono anche ritirati freschi dai negozi Lidl. Con la ripresa delle trattative tra fornitori e grandi rivenditori, altri prodotti potrebbero scomparire dagli scaffali.

Alcuni prodotti sono scomparsi dagli scaffali di Lidl o Delhaize – Belga Images







dall’editore

Pubblicato il 26/08/2022 alle 07:16 Tempo di lettura: 3 minuti



nNon sorprenderti se non riesci più a trovare dello yogurt nel tuo negozio di Delhaize. Il Leone ha già deciso di non rifornire la divisione casearia con prodotti freschi Danone. Raramente nel settore il distributore mette in guardia i propri clienti da un tale ritiro con etichette che al momento provocano difficili trattative con i propri fornitori, pur volendo mantenere prezzi competitivi nell’attuale contesto inflazionistico.







Il portavoce del marchio Lion, Roel Declver, sottolinea che la lotta sui prezzi è in realtà il nocciolo del problema. Gli aumenti di prezzo proposti da Danone non sono accettabili. Tutti devono fare uno sforzo. Un fornitore non può passare tutto ai suoi clienti. Abbiamo un ruolo sociale da svolgere in modo che i prodotti rimangano accessibili a tutti”, sostiene.

Da parte sua, Danone afferma di essere in un “dialogo costruttivo” e di lavorare “in stretta collaborazione con Delhaize per riprendere le consegne il prima possibile”. La società afferma di dover affrontare condizioni di mercato senza precedenti e afferma che sta lavorando intensamente per “migliorare i costi e ridurre l’impatto sui prezzi al consumo”. Conclude che “sono i rivenditori che fissano il prezzo finale al consumatore”.

Una cinquantina di prodotti Danone sono scomparsi a Delhaize

Una cinquantina di prodotti Danone mancano dagli scaffali di Delhaize, una situazione gestibile per il marchio visto il numero di fornitori che offrono prodotti simili. Sul lato Lidl il blocco è identico, ma l’effetto è minore ai chioschi perché il marchio offre solo un numero limitato di prodotti della gamma.

In un momento in cui le trattative tra supermercati e fornitori riprendono, in un contesto di grande tensione dovuta all’inflazione, esiste un pericolo molto concreto che altri prodotti scompaiano dagli scaffali dei vari supermercati. “I distributori stanno interpretando il ruolo di Robin Hood nel potere d’acquisto e fanno finta che nulla sia cambiato, mentre i nostri costi sono saliti alle stelle. Vogliono solo preservare i loro margini”, si rammarica Nicholas Courant, portavoce di Fevia, che unisce l’industria alimentare. O non accettano alcun incremento o accettano solo un incremento parziale. Con alcune PMI non discutono nemmeno. “Un caldo ritorno incombe…







Aldi sottolinea anche che i colloqui con Danone sono difficili, ma per il momento i prodotti del gruppo francese restano sugli scaffali. “In caso di aumento sproporzionato, saremo fermi”, avverte il portavoce della catena di supermercati Jason Sifster. Il nostro ruolo è quello di proteggere il potere d’acquisto dei nostri clienti in caso di eccessivi aumenti di prezzo e di portarli a un livello realistico. »