Il contatore capovolto in Vallonia sta per scadere

Il cambiamento è in arrivo per i possessori di pannelli fotovoltaici. In Vallonia, il 1° gennaio, dovremo dire addio al famoso pallottoliere che recede. Le regole stanno cambiando. Saranno un po’ meno utili. Di conseguenza, molti si affrettano a installare i propri banner prima che le nuove regole vengano implementate.

I registri degli ordini di Frédéric Lapis sono pieni. Sta installando i pannelli fotovoltaici, e per lui sta andando bene. “Abbiamo in programma 4 installazioni al giorno per i prossimi mesi“S”. E per una buona ragione, dal 1° gennaio 2024, in Vallonia finirà la contatore che si capovolge.

Leggi anche: Quando gli inverter “si spengono” e i pannelli fotovoltaici smettono di produrre energia elettrica: quali sono le soluzioni?

Per continuare a beneficiare del funzionamento inverso dello sportello fino al 2030, sarà necessario ottenere il certificato di installazione entro il 31 dicembre. Dal prossimo anno la Vallonia si unirà alle Fiandre e a Bruxelles. Questo nuovo sistema sarà meno vantaggioso anche se l’acquisto di pannelli solari continuerà a ridurre la bolletta elettrica. E ancora di più, se modifichi il modo in cui consumi. “Puoi far funzionare la lavatrice e la lavastoviglie durante il giorno e programmarle. È relativamente sempliceafferma Benjamin Wilkin, direttore di Combined Energy, una società di consulenza sulle energie rinnovabili.Puoi anche produrre acqua calda in casa con un piccolo sistema che cattura la produzione solare in eccesso durante il giorno. E se andiamo verso le auto elettriche, possiamo immaginare anche la ricarica intelligente“.

Puoi anche modificare la tua installazione posizionando i pannelli, quando possibile, a est e a ovest del tetto per garantire l’elettricità solare dalla mattina alla sera.