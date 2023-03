Nuova tedesca alla guida di Brussels Airlines: “Deve riportare l’ordine al capo del dipartimento risorse umane”

Un tedesco succede a un tedesco alla guida di Brussels Airlines. La compagnia belga ha appena annunciato il nome del suo nuovo amministratore delegato: Dorothea von Boksberg, attualmente a capo della compagnia di trasporto merci del gruppo Lufthansa, di cui fa parte Brussels Airlines. Il 49enne tedesco subentra all’attuale capo Temporaneamente Per l’azienda belga la connazionale Christina Forster. Alla guida di Brussels Airlines tra il 2018 e il 2020, la stessa Forrester ha sostituito Peter Gerber, che ha lasciato il suo incarico a fine gennaio con effetto immediato.

Dorothea von Boksberg ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso il Boston Consulting Group. Nel 2007 è entrata a far parte del Gruppo Lufthansa, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. È stata particolarmente responsabile del design dell’esperienza del cliente per l’azienda di Francoforte. Durante questo periodo, lei e il suo team hanno introdotto una nuova generazione di poltrone in business class.

Nel 2015, una nuova svolta: Dorothea von Boksberg entra a far parte della società di trasporto merci di Lufthansa, di cui diventerà presidente nel 2021. Oltre a dirigere Brussels Airlines, ne assumerà la presidenza una laureata in ingegneria industriale all’Università tecnica di Berlino . La carica di rappresentante del Comitato Esecutivo del Gruppo Lufthansa presso la Commissione Europea. “Con la sua profonda conoscenza e la sua ampia conoscenza delle compagnie aeree e dei loro passeggeri, Dorothea von Boksberg continuerà a guidare la trasformazione di successo di Brussels Airlines, la compagnia di bandiera belga, negli anni a venire”.Si entusiasma Christina Foerster, attuale CEO di Brussels Airlines, che rimane anche membro del comitato di gestione del gruppo Lufthansa e presidente del consiglio di amministrazione di SN Airholding.

Secondo Didier Lippi, dipendente a tempo indeterminato del CNE, dovrebbe essere il primo lavoro del nuovo amministratore delegato “Ripristina il sistema al vertice del dipartimento delle risorse umane. Se non viene fatto nulla con urgenza, si verificherà un errore.”Avviso della rappresentanza sindacale.

