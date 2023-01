Dati misurati e confrontati per i sei motori disponibili nel 2023

Da quasi tre anni la Dacia Sandero ha cambiato status. È bella da vedere e da guidare, dotata di tutto ciò di cui un’auto moderna ha bisogno e ha anche il lusso di un’ampia gamma di motori. Li abbiamo delineati tutti in dettaglio per aiutarti a trovare la tua felicità.

Non puoi mai sbagliare con la Dacia Sandero. Dall’avvento della terza generazione, la city car romana ha cessato del tutto di essere un’auto a basso costo. Costruita su un’architettura molto vicina all’attuale Renault Clio, le mancano solo alcune buone maniere – insonorizzazione, sedili leggermente più alti… – per adeguarsi ai riferimenti, ma perdona il suo prezzo imbattibile. Ora resta da scegliere il motore appropriato dal catalogo mai completato. Da un monoblocco 3 cilindri 1.0 Sandero scarta già 6 diverse versioni da 65 a 110 cv. Pertanto, non è facile trovare quello che fa per te. Per aiutarti a vedere più chiaramente, abbiamo esaminato e riassunto tutti i dati relativi ai consumi e alle prestazioni.

scelte da fare

Prima di scomporre i numeri, ecco alcune altre note. A partire da SCe 65 cv. Questo motore entry-level, dalle prestazioni logicamente modeste, dovrebbe attirare la tua attenzione solo se stai guidando in città.. Perché quando si tratta di percorrere un tratto di strada, senza essere pericoloso, si rimane indietro.

All’altra estremità della gamma, il TCe 110 recentemente arrivato è disponibile solo con telaio Stepway ed è disponibile solo con cambio manuale. A questo proposito bisogna ricordare che dall’arrivo della Dacia Sandero 3, la “Stepway” non è più una finitura ma una carrozzeria diversa che è stata rialzata di qualche centimetro rispetto alla versione standard e dotata di minigonne laterali definite standard. Più alta della versione standard, anche Dacia Sandero Stepway merita di essere sottoposta al nostro protocollo di misurazione per vedere l’effetto dell’altezza da terra sui consumi.

La Dacia Sandero 3 restaurata porta una nuova identità di marca. © Alex Krasovsky

Tra questi due estremi, ci sono due cavalli abbastanza vicini: 90 CV e 100 CV. Se si tratta sempre dello stesso 3 cilindri turbo e i numeri sono quindi molto vicini, la differenza sta soprattutto nella compatibilità, o meno, con il GPL. ECO-G 100 accetta GPL senza piombo mentre TCe 90 accetta solo senza piombo. D’altra parte, il TCe 90 lascia solo la scelta tra una scatola meccanica o una scatola automatica.

Tutti i numeri Dacia Sandero sono stati verificati

Pesare 65-Nada 90 Dacia Sandero TCe 90 CVT Dacia Sandero ECO-100 Dacia Sandero ECO-100 Stepway Dacia Sandero TCe 110 Stepway Pesare Da 0 a 100 km/h 65-Nada 16,5 secondi 90 12,4 sec Dacia Sandero TCe 90 CVT 13,6 secondi Dacia Sandero ECO-100 12,7 secondi Dacia Sandero ECO-100 Stepway – Dacia Sandero TCe 110 Stepway 11,5 secondi Pesare Da 80 a 120 km/h in quarta marcia 65-Nada 14,9 secondi 90 9,4 sec Dacia Sandero TCe 90 CVT 11 secondi (in auto) Dacia Sandero ECO-100 9,4 sec Dacia Sandero ECO-100 Stepway 10,6 Dacia Sandero TCe 110 Stepway 7,8 sec Pesare consumo cittadino 65-Nada 6,4 litri/100 km 90 6,3 litri/100 km Dacia Sandero TCe 90 CVT 7,4 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 6,3 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 Stepway 6,7 litri/100 km Dacia Sandero TCe 110 Stepway 6,3 litri/100 km Pesare consumo stradale 65-Nada 6,3 litri/100 km 90 6,5 litri/100 km Dacia Sandero TCe 90 CVT 8,3 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 6,4 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 Stepway 7,3 litri/100 km Dacia Sandero TCe 110 Stepway 6,9 litri/100 km Pesare consumo autostradale 65-Nada 7,3 litri/100 km 90 7,5 litri/100 km Dacia Sandero TCe 90 CVT 8,6 litri per 100 km Dacia Sandero ECO-100 7,2 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 Stepway 8,3 litri/100 km Dacia Sandero TCe 110 Stepway 7,9 litri per 100 km Pesare consumo medio 65-Nada 6,5 litri/100 km 90 6,6 litri/100 km Dacia Sandero TCe 90 CVT 7,6 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 6,5 litri/100 km Dacia Sandero ECO-100 Stepway 7,3 litri/100 km Dacia Sandero TCe 110 Stepway 6,9 litri/100 km READ La maggior parte dei negozi Carrefour Mustadaq chiusi oggi: sciopero dei lavoratori

Versioni consigliate

Se hai urgente bisogno di un cambio automatico, la scelta verrà fatta rapidamente. Per tutti gli indecisi, invece, consigliamo la variante ECO-G 100 senza deviazioni. Se forzi un crossover alla ruota di scorta, il serbatoio GPL sostituisce quest’ultimo, offre l’autonomia XXL perché unisce i serbatoi benzina e gas. Inoltre esso, I meccanici da soli gestiscono il passaggio dall’uno all’altro con una preferenza sistematica per il GPL Mentre alcuni sono nel serbatoio, permettendoti di guidare per un colpo molto più basso rispetto a senza piombo.

