Nuova funzione Spotify che farà prendere dal panico gli utenti [VIDÉO]

tecnologia

Spotify sta lanciando nuove funzionalità, inclusa una funzione speciale che renderà l’app più simile a un social network a sé stante e non più “solo” una piattaforma di streaming.

forcone I rapporti indicano che Spotify ha annunciato importanti modifiche al design dell’app, incluso un nuovo flusso video verticale. Durante la trasmissione di 90 minuti, Spotify ha anche annunciato un nuovo pulsante di pre-registrazione. Invece di consigli statici, gli utenti ora vedranno un flusso continuo di anteprime audio e video per playlist, album, podcast e audiolibri. Queste stesse anteprime sono ora integrate nella funzionalità di ricerca di Spotify.



nuova strategia

Queste nuove funzionalità arrivano dopo che Spotify ha annunciato importanti licenziamenti che hanno ridotto la sua forza lavoro globale di quasi il 6%. In una conferenza ospitata da Morgan Stanley, il CFO di Spotify ha chiamato i licenziamenti ” Veramente positivo E un passo necessario per lo sviluppo dell’azienda.

Di recente, Spotify ha anche rivelato la sua guida AI, DJ, ed è ora disponibile per gli utenti premium negli Stati Uniti e in Canada come parte di un lancio beta. ” DJ Utilizzerà i dati sulle abitudini di ascolto degli utenti per scegliere quali brani riprodurre.

Il concorrente di Spotify, SoundCloud, all’inizio di questa settimana ha annunciato un flusso video verticale simile a quello di TikTok. Pur offrendo un feed musicale simile basato sulla tua cronologia di ascolto e sui tuoi gusti musicali, il feed SoundCloud include anche una riga di testo che spiega come selezionare il brano.