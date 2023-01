Nuovo smartphone “premium” trasparente in arrivo nel 2023

Al momento non c’è nulla in lavorazione su un secondo smartphone, e quest’ultimo potrebbe essere lanciato quest’anno. In un’intervista, Carl Bay, CEO di Nothing, ha fornito alcuni dettagli sul suo prossimo dispositivo.

In un’intervista a Inverse, Carl Pei parla di uno dei progetti in corso di Nothing per il 2023. Dopo il primo smartphone Telefono (1) Molto successo da allora Quest’ultimo è riuscito a rompere i codici di mercato in termini di design pur essendo competitivoOra, il produttore vuole rifarlo con un altro dispositivo.

Così il CEO di Nothing ha ufficialmente confermato l’esistenza del telefono (2). Quest’ultimo non sarebbe davvero un successore diretto del telefono esistente (1), perché secondo Carl Bay, sarebbe un dispositivo che ” Più premio Oltre al nuovo smartphone, è previsto anche a breve I nuovi 2 auricolariil cui design è trapelato qualche mese fa.

Cosa sappiamo di Nothing Phone (2)?

Nella sua intervista, Carl Pei ha espresso il suo rinnovato interesse a competere nel mercato statunitense con il suo prossimo telefono di seconda generazione (2). ” Abbiamo deciso di fare degli Stati Uniti la nostra priorità di mercato numero 1 disse B. L’amministratore delegato insiste sul fatto che la società è ora su una “base più solida” e può passare alla fase successiva della sua attività.

Niente conterà per la squadra adesso Circa 400 persone, il doppio rispetto al 2021. « Le nostre mani erano legate nella costruzione del team così come lo eravamo nella creazione dei prodotti. Ora che abbiamo una base più solida, possiamo fare un ulteriore passo avanti dice Bay.

Per quanto riguarda il telefono (2), quest’ultimo questa volta dovrebbe essere uno smartphone di fascia alta, e non di fascia media come lo era il telefono (2). ” Stiamo sviluppando uno smartphone sopra Nothing Phone (1) e il software sarà una priorità per noi Lui dice. ” Abbiamo quasi 100 persone nel programma nel nostro team e ho coinvolto molte delle persone con cui avevo lavorato prima nella mia vita precedente. Ciò che deve essere compreso è il numero di NNon qualcosa che dovrebbe accontentare molte persone che hanno già lavorato su OxygenOSche all’epoca era considerato uno dei migliori overlay su Android.

