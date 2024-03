Nuova funzionalità Chargemap che diventerà essenziale

I prezzi di ricarica dei veicoli elettrici possono variare fino a quattro volte, a seconda di dove ti trovi. Per aiutare gli utenti a vedere le cose più chiaramente, Chargemap ha introdotto una nuova funzionalità.

La ricarica di un veicolo elettrico può costare fino a quattro volte di più, a seconda di dove ti trovi.

A differenza dei prezzi della benzina, che variano poco, i prezzi del kilowattora nel settore elettrico sono più graduali. Che si ricarichi l'auto a casa, presso una stazione pubblica o presso una stazione di ricarica rapida, i prezzi possono variare notevolmente.

Nuovo post su Chargemap

Chargemap, una delle carte di ricarica più utilizzate in Francia, ha deciso di affrontare questo problema di prezzo. In effetti, ChargeMap avrà la reputazione di essere la carta di ricarica più costosa sul mercato anche se l'azienda lo nega. Ma questo non è l’unico motivo che ha spinto l’azienda ad agire: gli utilizzatori di auto elettriche chiedono sempre più trasparenza sui prezzi di ricarica, per evitare spiacevoli sorprese.

Nel suo ultimo aggiornamento, Chargemap ha introdotto una nuova funzionalità che dovrebbe piacere agli utenti di veicoli elettrici: ora è possibile filtrare le stazioni di ricarica in base al prezzo massimo per kWh. Questa funzionalità consente agli utenti di scegliere le stazioni di ricarica più economiche in base al proprio budget.

Oltre a questo filtro, ChargeMap ha anche aggiunto un'opzione per selezionare solo le stazioni che praticano prezzi basati sulla sola energia. Ciò significa che gli utenti pagheranno solo per l’elettricità che utilizzano, non per il tempo che impiegano a ricaricare la propria auto.

ChargePrice, un'app per confrontare i prezzi dei pedaggi per stazione

Infine, per gli utenti di veicoli elettrici che desiderano maggiore trasparenza sui prezzi di ricarica, consigliamo l'app Chargeprice.

Questa app ti permette di confrontare i prezzi delle diverse carte di ricarica per stazione, il che è molto pratico per trovare la carta più economica a seconda di dove ti trovi.