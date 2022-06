Note sulla finestra di mercato (25/06): prezzo Lewandowski del Bayern Monaco

Come ogni estate, torna il nostro magazine di transizione! Mentre aspetti la nostra chat interattiva che guiderà le ore più calde in questa finestra di trasferimento, trova ogni giorno le informazioni essenziali sulla finestra di trasferimento nelle nostre vite live. Se ti sei perso le notizie del venerdì, puoi aggiornarti su tutto consultandole ici.

Argomento informativo:

11:30: L’attaccante Benik Afobe Non andrei a Bruges contrariamente a quanto hanno detto stamattina i nostri colleghi delle ultime notizie. L’accordo è fallito all’ultimo minuto. Quindi il club cerca un altro attaccante.

– 10:20: Ex-muscroni Taiwo Unyi Firmato con il Nottingham Forest. L’attaccante nigeriano arriva dall’Union Berlin per 20,5 milioni di euro. Ha segnato 15 gol in 31 partite di campionato la scorsa stagione.

– 10:00: Corso di file Sven Putman ? Vicino al Milan, secondo L’Equipe, gli olandesi dovrebbero finalmente raggiungere il Newcastle. I Magpies dovrebbero pagare al Lille 40 milioni di euro per assicurarsi i servizi del difensore.

9:45: il Real Madrid riduce la sua forza lavoro. Secondo Mundo Deportivo, Luca Jovic sarà ceduto in prestito alla Fiorentina, Reiner Vicino al Benfica e kubo È un’affinità della comunità reale.

– 9:30: Il Club Brugge è ancora molto attivo nel mercato: fascicolo Benik Afobe Quasi finito secondo la stampa olandese, ma i residenti di Bruges stanno già procedendo verso i loro prossimi obiettivi. Blauw-Zwart cerca un centrocampista e un’ala per sostituire Noa Lang. Secondo l’HLN svizzero Castriota Emery (21 anni, Servette FC), greco Cristo Soli (20, Norwich) Due corsie di cemento.

– 9:20: Anversa vuole separarsi a tutti i costi da Didier Lamkel Zee Quest’estate, secondo Nieuwsblad. Di ritorno dal prestito al Metz, il camerunese ha ancora un anno di contratto al Bosuil ma potrebbe non esserci futuro lì. Attualmente si sta allenando con aspiranti.

9:15: difensore belga piedi sim Lascerà l’Olanda e il PEC Zwolle per trasferirsi allo Slovan Bratislava in Slovacchia la prossima stagione. Ha firmato un contratto triennale.

– 9:10: Saint-Trond prende in prestito con opzione di riscatto dal centro di Anversa Forza Franco. La scorsa stagione il camerunese è stato ceduto in prestito allo Zolte Vargem.

– 9:05: Il giornalista Fabrizio Romano annuncia un “accordo verbale” tra Arsenal e Manchester City in merito al trasferimento di Gabriele Gesù nell’Arsenale. Il club londinese deve pagare 52 milioni di euro per assicurarsi i servizi dell’attaccante brasiliano. I dirigenti dell’Arsenal stanno ora negoziando con la squadra del giocatore per finalizzare il processo di trasferimento.

8:50: Padiglione del Belgio Jason LukeloD1, che si è allenato all’Anderlecht, ha lasciato la Polonia D1 e Gornik Leczna, dove ha giocato la scorsa stagione, per unirsi allo Sparta Rotterdam, campione di Eredivisie. Il 23enne di Bruxelles ha firmato un contratto di due stagioni, con opzione per una terza stagione.

– 8:35: L’Équipe di Barcellona sta ancora valutando la situazione dei francesi. Ousmane Dembele, che non è stato ancora prorogato, resterà in trattativa con l’amministrazione blaugrana ma le due parti non riescono a trovare un accordo. dalla sua parte, Samuel Umtiti Più che mai in movimento. Escluso il ritorno al Lione, ma il difensore attira l’interesse dell’Italia.

8:20: Il Bayern Monaco avrebbe fissato un prezzo di trasferimento Robert Lewandowski Con 40 milioni di euro, secondo le informazioni del quotidiano Sport. Il club bavarese spera ancora che la stella polacca rimanga nonostante la sua voglia di andarsene. Finora l’FC Barcelona offrirà al Bayern 40 milioni di euro, ma è probabile che dovrà quindi rivedere la sua offerta fino ad assicurarsi i servizi del palo.

8:00: Difensore centrale Jean King (23, Hradec Kralove) arriva all’Open. I cechi hanno firmato per tre stagioni con il panda.

– 7:30 : Sebastiano Esposito con Anderlecht.