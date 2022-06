Porsche LMDH – Chiamalo 963!

Presentando la livrea e il nome della supercar made in Zuffenhausen, Thomas Laudenbach non ha pronunciato le sue parole. “ La nuova Porsche 963 deve mantenere l’eredità di modelli leggendari come la 917, 935, 956, 962 e 919 Hybrid, Lo conferma al vicepresidente di Porsche Motorsport. Con 7.889 chilometri di test completati nella prima metà del 2022 siamo sulla buona strada, ma c’è ancora del lavoro da fare prima dell’inizio della prossima stagione. Sono fiducioso che saremo in una buona posizione tecnologicamente e che abbiamo creato squadre importanti che possono aiutarci a ottenere vittorie in questa emozionante battaglia che ci attende tra molti produttori e concetti diversi. »

Ricordiamo che, a partire dalla prossima stagione, due velivoli 963 entreranno nel WEC e molti di loro nell’IMSA.

In ottemperanza alle normative LMDh, la 963 si basa su uno dei quattro telai qualificati LMP2 – in questo caso il Multimatic – e su una combinazione di cambio ibrido standard, operata da Bosch/Williams Advanced Engineering/Xtrac.

Ma che dire del motore? Porsche ha confermato le informazioni che ha divulgato Resistenza – info. Sotto il cofano troveremo un V8 Biturbo da 4,6 litri che non è una novità. E per una buona ragione, si basa sul blocco installato nella 918 Spyder… a sua volta derivato da quello installato sulla RS Spyder che Porsche e il Team Penske terrorizzarono nell’American Le Mans Series tra il 2005 e il 2008.

Dal punto di vista del design, Porsche afferma di essere stata ispirata dalle leggendarie 956 e 962 che hanno vinto la .992 degli anni ’80. Per quanto riguarda la verniciatura di design bianca, rossa e nera, rende omaggio alle vetture che hanno decretato il successo di Porsche, tra cui la 917 di Richard Attwood-Hans Herrmann, che ha regalato alla casa tedesca la sua prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Era il 1970! Da allora, il marchio ha accumulato altri 18 marchi. Spetta a 963 estendere ulteriormente questo record…

