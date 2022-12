Normane su YouTube è in custodia di polizia a Parigi con l’accusa di stupro e oscenità

Normane Thavod, una star francese di YouTube con 12 milioni di abbonati, è stata arrestata lunedì per essere interrogata con l’accusa di stupro e corruzione di un minore, ha detto all’AFP l’ufficio del procuratore di Parigi.

Il volto del canale Youtube ‘Norman Makes Videos’ è in custodia di polizia nell’ambito di un’indagine preliminare affidata alla Brigata Protezione Minori (BPM).

La Procura di Parigi ha indicato che le procedure aperte nel gennaio 2022 riguardavano “sei denuncianti”. Secondo il giornale, cinque di loro accuseranno Norman di stupro e due di loro saranno minorenni.

Una fan del Quebec, Maggie Dee, lo ha accusato pubblicamente nel 2020 di averla manipolata in foto e video sessuali. Ha detto di aver presentato una denuncia in Canada.

In risposta a una domanda dell’Agence France-Presse, ha confermato di essere attualmente in Francia per affrontare Norman davanti agli inquirenti, come indicato da Liberation.

Normand, il terzo YouTuber francese per numero di iscritti, è un veterano, avendo debuttato nel 2011 sulla piattaforma. I suoi video, secondo un conteggio ufficiale, sono stati visti oltre 2,7 miliardi di volte.