La vincitrice di Star Academy Anisha si rinnova: il suo nuovo look è diviso | Televisione

Durante un’intervista rilasciata al magazine Gala, Anisha ha avuto diritto a un servizio fotografico durante il quale la stilista ha rinnovato completamente il suo look. Pertanto, i netizen sono stati in grado di scoprire il grande vincitore di Star Ac’ completamente convertito.

Gli screenshot di questo servizio fotografico stanno circolando in tutto il web. Vediamo il giovane cantante, un po’ rilassato, abilmente in piedi sul divano. L’artista indossa una giacca di pelle, jeans alla moda e tacchi a spillo. Un look lontano da quello che indosseresti durante le lezioni al castello. Questo cambiamento è destinato a reagire e confondere i netizen, poiché alcuni temono che perderà la sua naturalezza.

“La stiamo cambiando, come Jennifer all’inizio, è un peccato” o “Il marketing sta arrivando… Cosa non dovrebbe essere per cambiare la sua immagine e rovinare la sua autenticità”, potremmo leggere su Twitter. Altri sono più entusiasti e ricordano che è naturale cedere al gioco delle immagini che cambiano. “Ha un look completamente nuovo, lo adoriamo”, ma anche “Ha trovato uno stilista che ha sfruttato tutto il suo potenziale”, sono tutti commenti lasciati sul social network.