Jennifer Aniston “nuda davanti a me”

Tomer Sisley, mentre l’ultima stagione di “Balthazar” andrà in onda giovedì su TF1, ha dato il ricordo delle riprese.

Grande settimana sul piccolo schermo per Tomer Sisley.

Lunedì sono andati in onda gli ultimi due episodi di “Vortex”. Francia 2 Giovedì inizia la quinta e ultima stagione di “Balthazar”: il comico Tomer Sisley questa settimana è su tutti i fronti. Quindi, sono stato intervistato in molti spettacoli. Palcoscenico, cinematografico e televisivo, il ragazzo che ha interpretato Largo Winch sa come fare tutto e ovviamente ha centinaia di storie da raccontare.