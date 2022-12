Michael Miraglia, nuovo presentatore di RTL Info

Parte un volto simbolico della catena e ne arriva un altro. Secondo le nostre informazioni, Michael Miraglia sarà presto nello show per le edizioni del fine settimana di Informazioni RTL Al posto di Salima Bel Abbas e Simon Francois. Una notizia sorprende solo a metà quando si conosce il mestiere del giornalista. ex presentatore di Ci tengo!Michael Miraglia ha spiegato che ora vuole concentrarsi maggiormente su programmi di notizie come Reporter, una rivista delle 19:50 che ha presentato e prodotto per oltre cinque anni. Quando era nell’RTBF, il giornalista ha fatto diversi rapporti per Principali domandePiede Quotidiano Ma anche JT, che sono 6 minuti e il 12 minuti.

Nel pomeriggio, RTL Belgium ha confermato le informazioni. “Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura, circondato da un team dinamico ed entusiasta.dice Michele Miraglia. Mi sono sempre investito al 100% nei miei progetti giornalistici, prediligendo la vicinanza, il rigore e la creatività. L’opportunità che mi si presenta oggi fa parte della continuazione di una nuova dinamica lavorativa all’interno di RTL e sono molto orgoglioso e impaziente di poter intraprendere un simile progetto.. “

Michael si unisce ora alla redazione di RTL Info per arricchire i nuovi giornali del fine settimana.Porterà la sua visione dell’informazione vicino ai belgi e al servizio dei loro interessi quotidiani.Accompagnerà lo sviluppo di Informazioni RTL Verso nuovi formati narrativisegue Philippe Roussel, Head of News di RTL Belgium.

Michael Miraglia sarà ora l’unico volto delle Weekend Editions Informazioni RTL. Selima Bel Abbes e Simone François saranno ceduti in prestito Informazioni RTL Nel fine settimana continueranno il loro lavoro giornalistico e di cronaca nella redazione di RTL Info.