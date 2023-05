Hertha Berlino, con l’assistenza di Dodi Lukbakioha vinto lo scorso fine settimana in un duello di basso profilo contro il VfB Stuttgart (2-1), nell’ambito della 31esima giornata della Bundesliga, il campionato di calcio tedesco.

Terzo assist stagionale per il Red Devil, è anche autore di 11 gol in 30 partite nella competizione tedesca. Lukbakio non ha mai segnato più di dieci gol in campionato. Ironia della sorte, questo goffo esterno sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, a guardare le statistiche, in una squadra che non funziona per niente (6 vittorie, 7 condivisioni e 18 sconfitte in 31 partite). La sua formazione è la 18esima e ultima in Bundesliga. Il salvataggio è ancora possibile, ma sembra rischioso.

Per misurare la temperatura nel caso di un interruttore, o non necessariamente per quella materia, cielo È stato annunciato che l’entourage del Red Devil, passato come sollecito da Sporting Danerlecht e Sporting de Charleroi, ha contattato il Friburgo, quinto nell’élite. Se il processo dovesse concludersi, Lucbaccio avrebbe già conosciuto, a 25 anni, il suo quarto club tedesco dopo Dusseldorf, Wolfsburg e quindi Hertha Berlino.

Il suo valore di mercato, salito leggermente dopo le buone prestazioni contro Svezia e Germania con i Red Devils, è stimato in 15 milioni di euro.