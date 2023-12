La reazione di Toby Alderweireld all'intervista shock di Thibaut Courtois – All Football

Toby Alderweireld conosceva bene Thibaut Courtois durante i molti anni trascorsi insieme alla selezione. Non vuole quindi bagnarsi quando si parla dell'intervista al portiere dei Red Devils.

Toby Alderweireld Ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale dopo la Coppa del Mondo del 2022, e anche se lasciasse la porta aperta dopo, ci vorrà una carneficina difensiva perché Domenico Tedesco faccia appello ai suoi servizi. Ma il difensore dell'Anversa ha comunque voluto il rispetto di tutti quando ha commentato la scioccante intervista di Thibaut Courtois con VTM.

“Oh mio Dio, è una domanda difficile”, ha detto Alderweireld, “non spetta a me commentarla”. “Alla fine, la questione è tra Thibaut e l'allenatore.” Capitano Grande vecchio Naturalmente ha vissuto tutto nella selezione con Courtois, dalla qualificazione per la Coppa del Mondo 2014 alla delusione per la Coppa del Mondo 2022. Sa meglio di chiunque altro quanto sia importante un portiere del Real Madrid.

“È chiaro che è una grande perdita per il Belgio il fatto di non essere presente a Euro 2024”, ammette Toby Alderweireld. “Ma per il resto è una questione privata, non ne so abbastanza per commentare l’argomento”, conclude diplomaticamente.