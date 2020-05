Amiche e amici de laRedazione.eu, la mia dichiarazione vi sembrerà strana, ma vi assicuro doverosa.

Non siamo la Regione Campania e nemmeno uffici legati all’Ente regionale.

Perchè vi dico questo? Per strapparvi un sorriso di sicuro, ma anche per raccontarvi quello che sta accadendo da qualche giorno qui in redazione. Il nostro telefono squilla di continuo e dall’altro capo del filo ritroviamo cittadini bisognosi di mettersi in contatto con gli uffici della Regione Campania ed invece “approdano” erroneamente al nostro recapito telefonico.

Abbiamo anche pensato ad uno scherzo di qualche burlone, ma nel confrontarci con i nostri involontari interlocutori ritroviamo persone che hanno sinceramente bisogno di informazioni, anche di una certa serietà, e che purtroppo si ritrovano a rivolgersi al numero sbagliato.

Abbiamo anche chiesto loro quale numero avevano composto e dove avevano rinvenuto il contatto, per cercare di risalire all’arcano, ma ci ripetono, ignari, il nostro numero.

Detto ciò, spero di avervi strappato un sorriso davanti al vostro aperitivo e per completezza di informazione aggiungo il link del sito della Regione Campania nella sezione “contatti”, sperando di essere utili a futuri malcapitati.

Se invece, volete farci un saluto o una segnalazione, il NOSTRO numero è sempre 089.462231: risponde laRedazione.eu.