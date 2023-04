Non si piange nello spazio e Thomas Pesquet lo sa

Con i piedi per terra, è molto facile piangere quando vuoi. Sfortunatamente, le cose non funzionano in questo modo nello spazio. Piangere è quasi impossibile!

Immagina di volare nello spazio, raggiungere il vuoto e ritrovarti a migliaia di chilometri sopra la superficie terrestre. Che passione! Inoltre, se stai effettuando videochiamate con la tua famiglia e i tuoi figli; Potresti voler versare lacrime! In realtà, questa è la situazione in cui si è trovato l’astronauta francese Tommaso Pesquet durante il suo viaggio nello spazio. Aveva diversi motivi per esprimere i suoi sentimenti piangendo, ma non ha funzionato. E per una buona ragione, non solo è difficile da fare, comunque Non è consigliabile farlo !

La disavventura dell’astronauta Andrew Feustel

Il pianto è stato vietato dal viaggio aL’astronauta statunitense Andrew Feustel e la sua maliziosa avventura nel 2001. Quest’ultimo è volato nello spazio con un volo di 7 ore con l’obiettivo di collegare un cavo alla Stazione Spaziale Internazionale. Durante il suo allenamento, è stato colpito Liquido antiappannante Non riesce a contenere completamente il sopracciglio. Questo fa cadere una goccia negli occhi e provoca un forte dolore. Di solito bastava piangere perché il dolore si placasse. Questo è ciò che l’astronauta americano sta cercando di fare, ma invano! Non vede lacrime che gli rigano le guance !

Pochi istanti dopo, l’astronauta iniziò a sentire un intenso formicolio agli occhi. Per calmarli, ha dovuto strofinarsi gli occhi con un po’ della schiuma dei suoi vestiti per lenire il dolore. Da allora, nessuno dovrebbe provare a piangere, indipendentemente dai sentimenti!

Cosa succede quando piangi nello spazio?

In effetti, piangere nello spazio è possibile. Tuttavia, come nel caso di Andrew Feustel, non vedrai scorrere lacrime. Se le tue lacrime escono, non le vedrai scorrere sulle tue guance. Si accumulano intorno ai tuoi occhi e rischi di soffrire di una grave vaiolatura degli occhi, che può accecarti momentaneamente. La cosa peggiore e più divertente, secondo gli astronauti, è quella Se continui a piangere, le tue lacrime potrebbero formare bolle e fluttuare nello spazio.

Perché le cose sono diverse nello spazio che sulla Terra? Risposta semplice: gravità! Se le nostre lacrime scorrono lungo le nostre guance, è perché la forza di gravità le attrae. Qualcosa di completamente diverso nello spazio.