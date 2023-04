Valdhaun. La società regionale di medicina del lavoro è organizzata

La crisi sanitaria degli ultimi due anni ha mostrato, se necessario, l’importanza di questa azione collettiva per diffondere la vaccinazione, la formazione e contribuire ai controlli.

Il suo scopo è quello di trovare la giusta organizzazione in base alle esigenze della popolazione e di migliorare le loro condizioni di lavoro.

Come viene finanziata la salute della comunità nel mezzo di una pandemia?

Migliore conoscenza, condivisione delle competenze e pensiero comune per migliorare l’assistenza ai pazienti, misure di prevenzione mirate.

Tre assi

La comunità ha focalizzato il proprio progetto sul miglioramento dell’assistenza facilitando l’utilizzo del medico di base (consentendo l’accesso alle cure a tutti i pazienti di età superiore ai 16 anni che non hanno un medico di base, in particolare ai pazienti in situazione di fragilità).

Organizzare un percorso multidisciplinare attorno al paziente, (un compito mirato specificamente al percorso del paziente diabetico, per facilitarne la gestione globale).

e lo sviluppo della prevenzione (rilevamento del cancro uterino e del colon-retto). Collabora con le strutture sanitarie e sociali del territorio e con gli ospedali